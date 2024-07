Beamtenbund Baden-Württemberg: Beamtenbund kündigt die nächste Klage an

Beamtenbund kündigt die nächste Klage an

1 Der baden-württembergische Beamtenbund-Vorsitzende Kai Rosenberger verschärft den Ton. Foto: BBW

Die Zahl der Reibungspunkte zwischen der baden-württembergischen Landesregierung und dem Beamtenbund wächst wieder. Dabei geht es auch um einen hochbrisanten Punkt: die Vorsorge für wachsende Pensionen im Südwesten.











Verlässt den Beamtenbund im Land (BBW) das Glück? An ein solches Schmuddelwetter beim politischen Sommerfest wie bei der 17. Auflage kann sich unter den Teilnehmern niemand erinnern. Aber auch verbandspolitisch läuft es nicht mehr so rund. Infolge einer angespannten Haushaltslage hat die Landesregierung Einschränkungen vorgenommen, die in der Beamtenschaft einigen Unmut auslösen.