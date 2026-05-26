Bezieht die Koalition die Beamtinnen und Beamte in ihre geplante Großreform bei der Rente ein? Die SPD nimmt einen Vorstoß der Jungen Union zurückhaltend auf.
Berlin - Bei der geplanten Rentenreform sollte sich die Koalition nach Ansicht der SPD im Bundestag "keine Denkverbote" auferlegen. Das sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Dirk Wiese in Berlin. Zuvor hatte sich der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, dafür ausgesprochen, Beamtenpensionen in die Reformüberlegungen einzubeziehen.