Beamte sollen in Rentenkasse - Pension und Rente im Vergleich (Tabelle)

Warum zahlen Beamte in Deutschland nicht in die Rentenkasse ein? Wird sich das in Zukunft ändern? Und was soll das bringen? Erfahren Sie hier wichtige Daten und Fakten zum Versorgungssystem für Beamte und wie es funktioniert.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat ihre Forderung nach einem gemeinsamen Rentensystem für alle bekräftigt. Für Beamte könnte das im Alter spürbare Einbußen bedeuten. Die Forderung der SPD-Chefin ist populär, doch ist sie auch sinnvoll? Wer über solch grundlegende Veränderungen des Versorgungssystems für Beamte sinniert, sollte genau wissen, um welche Daten und Fakten es überhaupt geht.