Beamte «kaltblütig ermordet»: Großfahndung nach Reichsbürger im australischen Busch

Zwei Polizisten sterben im Kugelhagel, der Schütze flüchtet in die Wildnis - und versetzt eine ganze Region in Angst. Der Fall verdeutlicht eine wachsende Gefahr, die man auch in Deutschland kennt.
Sydney - Im Süden Australiens läuft seit Tagen eine Großfahndung nach einem mutmaßlich schwer bewaffneten Gewalttäter, der mehrere Polizisten erschossen und danach die Flucht ergriffen hat. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass sich der Schütze in der Wildnis versteckt hält und den selbst ernannten "Sovereign Citizens" angehört - einer ideologischen Strömung, die mit den deutschen "Reichsbürgern" vergleichbar ist. Spezialeinsatzkräfte der Polizei durchkämmen weiterhin das Umland eines abgelegenen Landguts im Bundesstaat Victoria, wo vor einer Woche die tödlichen Schüsse fielen.