Beamte im Südwesten: Lebensarbeitszeitkonto vorerst erledigt?

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lässt seit fast zwei Jahren kaum eine Gelegenheit aus, einer erhöhten Leistungsbereitschaft und mehr Arbeit in der Gesellschaft das Wort zu reden. Wie wäre da die politische Wirkung, wenn die Landesregierung jetzt eine Arbeitszeitverkürzung für Beamte beschließen würde? Vermutlich ungünstig. Nicht zuletzt deswegen hat in den Reihen der Staatsdiener das große Bangen eingesetzt, dass das Dauerthema Lebensarbeitszeitkonto in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt wird. Denn es wäre eng mit einer Verkürzung der Wochenarbeitszeiten verknüpft.