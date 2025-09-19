Beamte bekommen mehr Geld – aber nicht alle

Bestimmte Beamte erhalten schon bald mehr Geld. Wann kommt die Abschlagszahlung mit 3 Prozent Tariferhöhung analog zum TVöD?
Beamte können aufatmen: Nach einigem Warten hat die Bundesregierung am 3. September in Berlin baldige Abschlagszahlungen beschlossen, um die Gehaltslücke zu den Tarifbeschäftigten zu schließen, während es gleichzeitig Diskussionen um vermeintliche Privilegien gibt. Viele fragen sich: Wann ist es endlich soweit, nachdem es im Bereich der TVöD-Beschäftigten offenbar massive Verzögerungen gibt?