Beachvolleyball: Neue Rolle, alte Umgebung – warum Karla Borger weiter im Sand steht

Ihre aktive Laufbahn schien beendet. Nun macht Beachvolleyballerin Karla Borger doch weiter. Allerdings: in einer neuen Rolle.
Vor einigen Tagen noch, da klang es doch sehr danach, als ob die aktive Karriere von Karla Borger zum Schluss dieser Saison ein Ende findet. Mit den Worten „Time to say goodbye“ war ein Beitrag in den sozialen Medien überschrieben, der nicht nur vom Aus bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand kündete, sondern grundsätzlicher klang. Marie Schieder, die in der abgelaufenen Saison mit Karla Borger auf dem Beachvolleyballfeld stand, hatte sich verletzt – und beklagte danach, dass sie ihrer Partnerin deren „letzten Tanz“ gerne anders gestaltet hätte.