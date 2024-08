Beachvolleyball in Paris: Deutliche Finalniederlage – kein Gold für Nils Ehlers und Clemens Wickler

1 Kein Gold für Nils Ehlers und Clemens Wickler im Beachvolleyball in Paris. Foto: IMAGO/Bildbyran/IMAGO/JOEL MARKLUND

Sie waren geradezu ins FInale geflogene – dort verließen Nils Ehlers und Clemens Wickler aber ihre Stärken. Das Beachvolleyball-Duo verpasst Gold in Paris, darf sich aber mit Silber trösten.











Die Kulisse war atemberaubend, die Stimmung großartig. Der Eiffelturm funkelte in der Nacht von Paris – doch am Fuße des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt glänzte am Ende des Endspiels des olympischen Beachvolleyballturniers kein deutsches Gold. Um kurz nach Elf am Samstagabend sank Nils Ehlers enttäuscht in den Sand, Clemens Wickler stand ebenso niedergeschlagen daneben.