Beachvolleyball-EM in Düsseldorf: Start in die EM – wird es das letzte große Turnier von Karla Borger?

1 Karla Borger (li.) und Hanna-Marie Schieder – jubeln sie auch bei der EM? Foto: IMAGO/Justus Stegemann

Gemeinsam mit Hanna-Marie Schieder tritt Karla Borger ab Mittwoch bei der Beachvolleyball-EM an. Und es stellt sich nicht nur die Frage nach Sieg oder Niederlage.











Karla Borger (36) hat viel erlebt in ihrer Karriere als Beachvolleyballerin. Aber selten eine Zeit, in der für sie persönlich so viel zusammenkam – Erinnerungen an die Vergangenheit, spannende Erlebnisse in der Gegenwart, wichtige Fragen zur Zukunft. Insgesamt könnte dies alles ein bisschen viel sein, selbst für eine Sportlerin, die es gewohnt ist, einen prall gefüllten Terminkalender und kaum Zeit für sich selbst zu haben. Doch Karla Borger verfügt über die bemerkenswerte Eigenschaft, stets positiv bleiben zu können. Also sagt sie: „Ich genieße den Moment.“ Voller Vorfreude auf das womöglich letzte große Turnier in ihrer Laufbahn.