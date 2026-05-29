Beach Read: Neue Romanze mit Andie MacDowell und Kevin Bacon

Patrick Schwarzenegger (32) und Phoebe Dynevor (31) bekommen bei einem neuen Filmprojekt Unterstützung von zwei langjährigen Hollywoodstars. Für die Verfilmung des romantischen Bestsellers "Beach Read" (dt. "Verliebt in deine schönsten Seiten"), werden die beiden mit Andie MacDowell (68) und Kevin Bacon (67) drehen. Das berichtet das Branchenportal "Deadline".

Der Sohn von Arnold Schwarzenegger (78) und Maria Shriver (70) sowie die unter anderem aus "Bridgerton" bekannte 31-Jährige werden die beiden Hauptrollen übernehmen. Es wurde noch nicht mitgeteilt, welche Figuren MacDowell und Bacon verkörpern sollen. Das Portal berichtet, dass die Adaption des Romans der US-amerikanischen Autorin Emily Henry (35) im Juni in Produktion gehen wird. Ins Kino kommt der Film wohl voraussichtlich im kommenden Jahr.

"Wer ist bereit zu weinen?"

Regie führt Yulin Kuang, die auch das Drehbuch verfasst hat. Die Regisseurin und Drehbuchautorin hat zudem das Skript zu "People We Meet on Vacation" mitgeschrieben. Die Netflix-Produktion ist eine weitere Umsetzung von einem von Henrys Romanen. Dass "Beach Read" verfilmt wird, wurde erstmals im April 2023 bekannt. Henry kommentierte die Nachricht damals bei Instagram mit den Worten: "Wer ist bereit zu weinen?"

Im April 2026 meldete sich Schwarzenegger auf der Social-Media-Plattform zu Wort und erklärte, wie sehr er sich schon auf den Dreh freue. Er bedankte sich bei Henry "für diese Gelegenheit". Der Schauspieler "werde alles tun, um die Fans glücklich und stolz zu machen und deine großartigen Geschichten zum Leben zu erwecken", schrieb er an die Autorin gerichtet. Außerdem erklärte er, dass seine Ehefrau Abby Champion (29) ein großer Fan der Schriftstellerin sei. Champion sei "total begeistert" von der Autorin. In den Kommentaren teilte auch Dynevor mit, dass sie sich schon auf den Film freue.