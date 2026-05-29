Beach Read: Neue Romanze mit Andie MacDowell und Kevin Bacon

Emily Henrys Bestseller "Beach Read" wird verfilmt. Nach Patrick Schwarzenegger und Phoebe Dynevor stoßen nun auch die beiden Hollywoodstars Kevin Bacon und Andie MacDowell zum Cast hinzu.
Patrick Schwarzenegger (32) und Phoebe Dynevor (31) bekommen bei einem neuen Filmprojekt Unterstützung von zwei langjährigen Hollywoodstars. Für die Verfilmung des romantischen Bestsellers "Beach Read" (dt. "Verliebt in deine schönsten Seiten"), werden die beiden mit Andie MacDowell (68) und Kevin Bacon (67) drehen. Das berichtet das Branchenportal "Deadline".