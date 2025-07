Beach-Handball in Renningen: Internationales Flair beim Rankbach-Cup

1 Voller Einsatz auf Sand: Beim Rankbach-Cup kämpfen die besten deutschen Teams im Beach-Handball. Foto: Andreas Gorr

Ein Starterfeld wie nie zuvor: Drei ausländische Teams nehmen am Beachhandball-Turnier der SpVgg Renningen teil – damit wird das Turnier deutlich aufgewertet.











Premiere beim Rankbach-Cup der SpVgg Renningen: Bei der 28. Auflage des Beachhandball-Turniers am Wochenende sind erstmals Mannschaften aus dem Ausland am Start – aus Norwegen kommen die Frauen von Elvenbye HK Norway und die Französinnen von Belin Beliet Beach HB, bei den Männern ist Lacanau Océhand aus der Nähe von Bordeaux in Frankreich am Start. Es hätten sogar noch mehr sein können, doch ein niederländisches Team sagte kurzfristig seine Teilnahme ab.