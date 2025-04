BBW-Pokalfinals Basketball: Die Titans sind für den TSV Malmsheim zu mächtig

1 Der Malmsheimer Ben Diehl (rechts) erzielte im Halbfinale gegen Regionalligist KKK Haiterbach 21 Punkte. Foto: Andreas Gorr

Im BBW-Pokal erreichen Frauen und Männer des TSV Malmsheim zwar das Finale, unterliegen dort aber den PKF Titans Stuttgart deutlich. Dennoch sind die jeweiligen Trainer zufrieden.











Rund 40 Fans des TSV Malmsheim hatten sich am vergangenen Wochenende in Söflingen eingefunden, um das Frauen- und Herren-Team beim Pokalturnier lautstark zu unterstützen. Beide Mannschaften hatten als Aufsteiger eine erfolgreiche Saison gespielt. Die Damen in der Regionalliga ohne Neuzugänge von Beginn an in der dritthöchsten Spielklasse konkurrenzfähig waren und am Ende mit neun Siegen und elf Niederlagen auf Platz sieben landeten, konnten die Herren dank einer starken Rückrunde als Neuling die Landesliga-Saison mit ausgeglichener Bilanz auf Rang vier abschließen.