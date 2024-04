Am Donnerstag beginnen auf dem Messegelände die Stuttgarter Frühjahrsmessen. Im Gepäck haben die Veranstalter das bewährte Programm – elf der zwölf Messen aus dem Vorjahr sind wieder dabei. Auch die Dauerbrenner Slow-food- sowie Garten-Messe.

Vier Tage lang steht die Stuttgarter Messe ab Donnerstag ganz im Zeichen des Frühlings. Dann finden im Rahmen der Frühjahrsmessen in sechs Hallen elf verschiedene Messen gleichzeitig statt. Bei den Ausstellern dreht sich dann wieder alles um Nachhaltigkeit, E-Mobilität, Ernährung oder fairen Handel. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Welche Messen sind dabei?

Elf von zwölf Messen aus dem Vorjahr kommen zurück nach Stuttgart – nur die „ARTe Kunstmessen“ ziehen um in die Phoenixhalle im Römerkastell. Mit dabei auf dem Messegelände sind Dauerbrenner wie die Garten-Messe oder die Slow-Food-Messe „Markt des guten Geschmacks“. Dazu kommen die „Fair Handeln“, bei der sich alles um Fair-Trade-Produkte dreht, die „Kreativ“ oder die E-Mobilitäts-Messe „i-Mobility“.

Auf der „Zukunft Haus“-Messe geht es um nachhaltiges Bauen und Modernisieren, bei den „BBQ Days“ gibt es Tipps für die nächste Grillparty. All diese Messen starten am Donnerstag um 14 Uhr, von Freitag bis Sonntag steht den Besuchern das Gelände zwischen 10 und 18 Uhr offen. Ergänzt wird das Messeprogramm von Freitag an mit den „Biohacking Days“, der „YogaWorld & VeganWorld“, der „DanceWorld“ sowie der Babymesse „Babini“.

Welche Veranstaltungen gibt es zusätzlich?

Bei den „BBQ Days“ geht es um die Wurst – und zwar wortwörtlich, denn am Samstag findet im Rothaus Park die dritte Baden-Württembergische Grill- und BBQ-Meisterschaft statt. Tags darauf werden beim Zerlege-Wettbewerb die besten Metzger des Landes gesucht. Bereits am Donnerstag (16 Uhr) spricht Greenfluencerin und Miss Germany 2022 Domitila Barros auf der „Fair Handeln“-Messe unter anderem mit dem ehemaligen VfB-Torhüter Timo Hildebrand über ihre Erfahrungen bei Hilfseinsätzen und die Rolle von NGOs. Auf der Garten-Messe führt Gartenexperte Volker Kugel mehrmals täglich durch die Schaugärten und auf der Slow-Food-Messe stehen neben Koch-Workshops Weinverkostungen sowie Kaffee-Seminare auf dem Programm.

Wie viel kostet der Messebesuch?

Im Online-Verkauf kosten Tageskarten inklusive VVS-Ticket unter der Woche pro Messe jeweils 15 Euro, am Wochenende sind es 17 Euro. Außerdem können Mittagstickets gekauft werden, die jeweils ab 14 Uhr gültig sind. Für den Freitag sind neun Euro fällig, an den Wochenendtagen kostet die Mittagskarte zwölf Euro. Wer seine Eintrittskarte lieber am Automaten vor Ort kauft, zahlt für alle Tickets jeweils drei Euro mehr. Für einzelne Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung nötig, teilweise sind die Seminare kostenpflichtig. Online gibt es die Tickets unter www.fruejahrsmessen-stuttgart.de

Wie kommt man am besten zur Messe?

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Messe entweder über die S-Bahn-Linien S2 und S3 oder mit der Stadtbahnlinie U6 erreichbar. Mit dem Auto geht es über die A8 zum Messegelände, dort stehen 6700 Parkplätze zur Verfügung. Auch die Parkplätze am Flughafen können genutzt werden. Während der Frühjahrsmessen gelten die ermäßigten Parktarife.