Die Empörung ist groß: Die BBC wird den jährlichen Commonwealth-Day-Gottesdienst der königlichen Familie nicht übertragen. Dieses Jahr sind König Charles und Prinz William dabei.
Die BBC hat die Live-Übertragung des Commonwealth-Day-Gottesdienstes gestrichen. Der "Sun" zufolge wird stattdessen am 9. März eine Folge der Lifestyle-Immobilien-Show "Escape to the Country" zu sehen sein. Die Commonwealth-Day-Veranstaltung aus der Westminster Abbey wird dem Bericht zufolge wegen "Budgetkürzungen" nicht live gezeigt. Die BBC will aber über ihre Plattformen über das Event berichten.