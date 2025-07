Bayreuther Festspiele: Ein Käfig voller Narren

1 Kunterbuntes Spektakel zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Foto: Enrico Nawrath

Zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele inszeniert Matthias Davids „Die Meistersinger von Nürnberg“ als knallbuntes Unterhaltungs-Spektakel im Geiste des Musicals.











Da steht er und kann nicht anders. „Morgen ich leuchte“ singt Sixtus Beckmesser, „die Augen zwinkend, der Hund blies winkend“. Ja, Richard Wagner konnte lustig sein. Doch sein Humor ist böse, bissig, schadenfroh. Und konnte Wagner Komödie? Aber ja, findet Matthias Davids – zumindest in dem einzigen Stück Wagners, das ohne Leiche auskommt. Der langjährige Leiter der Musicalsparte am Landestheater Linz ist angetreten, dem deutschesten und missbrauchtesten unter Wagners Werken alles Politische auszutreiben und das Publikum im Bayreuther Festspielhaus endlich mal lachen zu machen. Weg mit der aufgesetzten Bedeutungslast, weg mit der Schwere. Barrie Koskys kluger Transfer der „Meistersinger“ in den Gerichtssaal der Nürnberger Prozesse, die letzte Inszenierung des Stücks auf dem Grünen Hügel, ist Vergangenheit. Jetzt geht’s um starke bunte Bilder, bewegte Massen, um Unterhaltung.