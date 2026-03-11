Bayreuth: Zugkollision im Hauptbahnhof – acht Verletzte

In Bayreuth steht der Zugverkehr nach einer Kollision zweier Regionalzüge still. Der Unfall geht nach ersten Informationen der Bundespolizei glimpflich aus.
Bei einer Kollision zweier Regionalzüge im Hauptbahnhof Bayreuth sind acht Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage. Der Mann wurde demnach ins Krankenhaus gebracht. Der Bahnhof wurde komplett gesperrt. Geschätzt warteten dort kurz nach dem Unfall etwa 100 bis 150 Menschen auf eine Möglichkeit zur Weiterfahrt.