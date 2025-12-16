Bayreuth: Opernsänger Thomas J. Mayer ist tot – er wurde 56 Jahre alt

Der Bariton Thomas J. Mayer ist gestorben. Er war jahrelang auf der Bühne der Bayreuther Festspiele präsent, aber auch in vielen anderen Opern- und Konzerthäusern weltweit.
Der Sänger Thomas J. Mayer ist tot. Er wurde 56 Jahre alt. Der Bariton sang auf vielen bedeutenden Opernbühnen der Welt. „Mit seinem Tod verliert die Opernwelt einen Künstler von außergewöhnlicher Integrität, intellektueller Tiefe und nachhaltiger Wirkung“, teilte seine Agentur, die Künstleragentur Seifert mit Sitz in Weimar, mit. Man nehme mit großer Bestürzung Abschied.