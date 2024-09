Ein 16-Jähriger greift sich in der Nacht die Schlüssel für das Auto seiner Eltern und zieht mit einem Freund los. Wenig später ist er tot, sein Freund schwer verletzt.

Im Landkreis Bamberg ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher bei einer Fahrt mit dem Auto seiner Eltern tödlich verunglückt. Ein gleichaltriger Freund erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag in Bayreuth mitteilte.

Der Jugendliche habe in der Nacht zum Freitag den Autoschlüssel seiner Eltern entwendet und sei über die Autobahn 93 gefahren. Er sei dort in einen Parkplatz eingebogen, habe zwei geparkte Lastwagen touchiert und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses habe sich in der Folge überschlagen und sei im Bankett zum Liegen gekommen.

16-Jähriger ist sofort tot

Der 16-jährige Fahrer erlitt laut Polizei bei der Kollision schwerste Verletzungen und war sofort tot. Der Beifahrer kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 80.000 Euro.