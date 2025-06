1 Für zwei Jugendliche kam jede Hilfe zu spät. Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa/Lars Haubner

Bei einem Unfall mit einem Golfkart in Bayern sind zwei Jugendliche gestorben. Vier weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Kleinfahrzeug war demnach am Montagabend in der oberpfälzischen Gemeinde Teunz im Landkreis Schwandorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.