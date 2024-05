1 Am Bahnsteig im bayerischen Kleinheubach sind zwei Männer ums Leben gekommen. Foto: Ralf Hettler/dpa

Zwei Männer werden im bayerischen Kleinheubach bei der Einfahrt eines Zuges tödlcih verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.











Kleinheubach - Zwei Männer sind in Unterfranken zwischen die Waggons eines anfahrenden Zugs geraten, dabei ins Gleisbett gefallen und tödlich verletzt worden. Die beiden 22- und 37-Jährigen hätten sich am Samstagabend nach derzeitigem Ermittlungsstand alleine am Bahnsteig am Bahnhof in Kleinheubach aufgehalten, teilte die Polizei mit.