Bayern: Vermisster Bootsführer tot im Chiemsee gefunden

Mehr als einen Monat nach seinem Verschwinden ist ein vermisster Bootsführer tot im Chiemsee im Landkreis Rosenheim gefunden worden. Der 39-Jährige habe sich am 11. August ein Elektroboot ausgeliehen, teilte die Polizei mit. Nach den zwei Stunden Mietzeit kam er jedoch nicht zurück. Ein Segler entdeckte das herrenlose Boot dann am Abend - von dem Mann fehlte zunächst jede Spur.