Bayern: Verdächtiger Gegenstand in Linienbus entpuppt sich als Zauberstab

1 Ein verdächtiger Gegenstand in einem Linienbus in Bayern entpuppte sich als Zauberstab. (Symbolbild) Foto: IMAGO/SKATA/IMAGO

Die Polizei wird alarmiert, weil jemand in einem Linienbus „ein Messer in bedrohlicher Weise gezeigt haben“ soll. Als die Beamten eintreffen, entpuppt sich das Messer als Zauberstab.











Mit einem magischen Utensil hat ein Mann in einem Linienbus in Bayern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten wurden alarmiert, weil der 28-Jährige einem elfjährigen Jungen in dem Bus „ein Messer in bedrohlicher Weise gezeigt haben“ sollte, wie die Polizei in Kempten am Mittwochabend mitteilte. Er wurde etwa 15 Minuten später in Untrasried ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen.