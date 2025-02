Bayern: Trauerbeflaggung nach Anschlag in München

1 Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ordnete für Montag eine landesweite Trauerbeflaggung an. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Schock sitzt immer noch tief in München, erst recht nachdem infolge des Anschlags auf eine Demonstration nun zwei Menschen gestorben sind. Der Montag stand im Zeichen der Trauer.











Nach dem Anschlag auf eine Demonstration wird nach dem Tod einer Mutter und ihrer kleinen Tochter in München und ganz Bayern getrauert. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ordnete für Montag eine landesweite Trauerbeflaggung an. Am Abend um 18.00 Uhr war zudem ein ökumenischer Gottesdienst mit interreligiöser Beteiligung im Liebfrauendom geplant. Die Stadt München legte zudem ein Kondolenzbuch aus für die beiden Todesopfer des Anschlags, eine 37-Jährige und ihre kleine Tochter.