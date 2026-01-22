Bayern: Tochter zum Sex angeboten – Mutter muss ins Gefängnis

Eine Mutter bietet ihr Kind zum Missbrauch an – das Amtsgericht Augsburg verhängt eine mehrjährige Haftstrafe. Wie das Gericht die Tat bewertet und welche Rolle ein Chat spielt.
Weil sie ihre kleine Tochter einem Mann zum Sex angeboten hat, ist die Mutter vom Amtsgericht Augsburg zu einer dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Die Richterin bezeichnete das Handeln der 30-jährigen Frau als „widerlich“ und machte klar, dass nur eine lange Haftstrafe dafür in Betracht käme. „Wir sind schockiert“, sagte Richterin Sandra Mayer.