Bayern: Tierquälerei im Reiten führt zu Turnierabbruch in München

Nach dem abrupten Turnierende herrschen Entsetzen und Angst: Kinder sind verstört, Ermittlungen laufen.
Nach dem Abbruch eines Reitturniers in München sind Details bekanntgeworden, die deutlich auf Tierquälerei hinweisen. „In der Nacht gab es im Stall ein Vorkommnis, bei dem sechs Ponys Mähnen, Schweife und zum Teil auch Schöpfe abgeschnitten wurden“, sagte Wilfried Herkommer dem Fachportal „equi pages“. Bei mehreren Pferden „waren die Zungen mit Gummibändern straff umwickelt“, berichtete der frühere Geschäftsführer des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes.