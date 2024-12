1 Als die Feuerwehr am Stall ankam, stand dieser bereits in Vollbrand. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Als Feuerwehr und Polizei in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) eintreffen, steht eine Stallung in Flammen. Nicht alle im Stall stehenden Tiere können von den Einsatzkräften gerettet werden.











Bei einem Brand in der Oberpfalz sind etwa 60 Mastrinder in den Flammen verendet. Als die Einsatzkräfte am Sonntag an der Stallung in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) ankamen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte.