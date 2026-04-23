Bayern: Polizei nimmt zwei mutmaßliche Spione fest

1 Die Polizei hat in Bayern zwei mutmaßliche Spione festgenommen (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Bei einer Routinekontrolle auf der A6 fällt der Polizei ein Auto mit zwei Männern auf. Im Auto finden die Beamten verdächtige Gegenstände. Handelt es sich um ausländische Agenten?











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Bei einer Routinekontrolle in Bayern sind der Polizei möglicherweise zwei ausländische Agenten ins Netz gegangen. Es bestehe der Verdacht, dass die am 12. April auf der Autobahn 6 im mittelfränkischen Neuendettelsau festgenommenen Männer aus Lettland und der Ukraine „im Auftrag einer Vereinigung beziehungsweise einer Einrichtung außerhalb Deutschlands handelten“, teilte das Landeskriminalamt in München mit.