Bayern: Noch 35.000 offene Ausbildungsplätze

1 Die Arbeitsagenturen in Bayern meldet mehr als 35.000 freie Ausbildungsplätze. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

In knapp einem Monat beginnt das neue Ausbildungsjahr. Jungen Menschen, die bislang noch keine Stelle haben, macht die Regionaldirektion Hoffnung. Und welche Berufe sind sehr beliebt?











Kurz vor Start in das neue Ausbildungsjahr sind bei den Arbeitsagenturen in Bayern noch mehr als 35.000 freie Ausbildungsplätze gemeldet. Die Chancen, dass junge Menschen, die bisher noch keine Stelle haben, doch noch zum 1. September in eine Ausbildung starten können, seien hoch: Auf 100 Azubistellen kämen rein rechnerisch 67 Bewerberinnen und Bewerber.