Bayern Motorradfahrer aus Baden-Württemberg tödlich verunglückt

Von red/dpa/lsw 28. April 2018 - 12:13 Uhr

Im Kreis Ansbach hat sich ein tödlicher Unfall ereignet (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Motorradfahrer aus Baden-Württemberg ist in Bayern tödlich verunglückt. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Dinkelsbühl/Stuttgart - Ein Motorradfahrer aus Baden-Württemberg ist bei einem Verkehrsunfall in Bayern tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 56-Jährige auf dem Weg nach Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) einen Wagen überholt und war dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Er erlag am Unfallort seinen Verletzungen.

Der 44 Jahre alte Fahrer des Autos und drei Insassen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Polizei sperrten die Straße komplett ab. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.