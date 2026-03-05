Bayern: Kinderheim-Mitarbeiter soll Jungen missbraucht haben

Ein Mitarbeiter eines Kinderheims sitzt in U-Haft, die Vorwürfe wiegen schwer: Missbrauchte er über Jahre hinweg einen Buben? Die Einrichtung stand bereits vor drei Jahren im Fokus.
Ein leitender Mitarbeiter eines Kinderheims in Wunsiedel soll einen Jungen mehrfach schwer sexuell missbraucht haben - deshalb sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Hof und die Polizei mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die mutmaßlichen Taten nicht im Kinderheim abgespielt haben, sondern am Wohnort des Mannes in Hof.