1 Ein zweijähriges Mädchen war am Wochenende alleine in einem Regionalexpress unterwegs. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Pleul

Eine Bundespolizistin hat in einem Regionalexpress in Bayern ein zweijähriges Mädchen entdeckt. Die Mutter des Kinds wollte am Bahnhof Kressbronn zunächst das Gepäck aus dem Zug holen. Bevor die 26-Jährige ihre Tochter nachholen konnte, schlossen sich bereits die Türen.

Kressbronn - Eine Bundespolizistin hat in Bayern am Samstagabend ein zweijähriges Mädchen allein in einem Regionalexpress auf dem Weg in Richtung Lindau entdeckt. Die Mutter des Kinds habe am Bahnhof Kressbronn zunächst das Gepäck aus dem Zug geholt und dann das Kind holen wollen, teilte die Bundespolizeiinspektion Kempten am Montag mit. Doch bevor die 26-Jährige die Tochter nachholen konnte, schlossen sich bereits die Türen, und der Zug fuhr los.

Mit Hilfe der Bundespolizistin sei das Malheur aber schnell beendet gewesen. Die Beamtin habe alle umliegenden Polizeidienststellen informiert, so dass diese bereits im Bilde waren, als die Mutter sich meldete. Die Polizistin habe das Kind dann mit zu ihrer Dienststelle genommen, wo es nur eine Dreiviertelstunde nach der Trennung von der Mutter von der Oma abgeholt wurde.