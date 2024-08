Bayern: Blitz setzt Lagerhalle in Brand: Millionenschaden an Fahrzeugen

1 Ein Blitz hatte die Lagerhalle getroffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Bei einem Blitzeinschlag ist eine Lagerhalle in Unterfranken zerstört worden. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.











Bei einem Blitzeinschlag in eine mit rund 70 Fahrzeugen vollgestellte Lagerhalle in Unterfranken ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Der Blitz setzte am Donnerstagabend den Dachstuhl der Halle in Untermerzbach im Landkreis Haßberge in Brand, wie die Polizeidirektion in Würzburg am Freitag berichtete. 15 Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz.