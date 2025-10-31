Bayern: Bergwacht rettet unterkühlten Wanderer aus dem Schnee

Ein Wanderer will trotz Winterwetter den Königssee in den Berchtesgadener Alpen umrunden - und muss eine Nacht im Schnee verbringen. Wenig später setzt er einen Notruf ab.
Rettungskräfte der Bergwacht haben einen Wanderer aus den schneebedeckten Berchtesgadener Alpen gerettet. Der 31-Jährige sei schon vier Tage am Berg unterwegs gewesen und habe den Königssee umrunden wollten, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mit. In der Nacht auf Dienstag habe er wegen des heftigen Schneefalls im Freien campieren müssen - und am Morgen schließlich einen Notruf via Satellit abgesetzt.