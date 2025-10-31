Bayern: Bergwacht rettet unterkühlten Wanderer aus dem Schnee

Die Rettungskräfte hätten ihn wiederum nicht erreichen können, weil der 31-Jährige keinen Handyempfang gehabt habe. Wegen tief hängender Wolken hätten Rettungskräfte der Bergwacht zunächst eine Suche per Drohne und einen Aufstieg zu Fuß geplant, dann habe aber eine Hubschrauberbesatzung den Wanderer erreichen können. Der Mann sei mit einer Körpertemperatur von nur 32 Grad unterkühlt gewesen, die Bergwacht habe ihm durch ihren Einsatz „ziemlich sicher das Leben gerettet“, teilte das BRK mit.