Bayern: Bande soll Männer in Sex-Fallen gelockt haben

1 Das Justizgebäude in Aschaffenburg, in dem sich das Landgericht befindet: Fünf junge Männer haben zum Auftakt eines Prozesses gestanden, ältere Männer in Sex-Fallen gelockt zu haben (Archivfoto) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/David-Wolfgang Ebener

Sie verabredeten sich als angeblich Minderjährige mit älteren Männern. Dann schlugen und bedrohten sie ihre Opfer. Die Staatsanwaltschaft sieht erpresserischen Menschenraub.











Link kopiert



Am Landgericht Aschaffenburg haben fünf junge Männer zum Auftakt eines Prozesses gestanden, ältere Männer in Sex-Fallen gelockt und sie ausgeraubt zu haben. Die Angeklagten bestätigten in ihren Geständnissen in weiten Teilen die Anklage der Staatsanwaltschaft. Demnach sollen sie sich der schweren räuberischen Erpressung und des schweren erpresserischen Menschenraubs schuldig gemacht haben.