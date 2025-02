1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Im bayerischen Peiting ist ein 42 Jahre alter Arbeiter im Ladebereich eines Müllfahrzeugs eingeklemmt worden und dabei ums Leben gekommen.











Link kopiert



Ein 42-jähriger Arbeiter ist in Bayern im Ladebereich eines Müllautos eingeklemmt worden und gestorben. Wie die Polizei in Rosenheim am Donnerstagabend mitteilte, geriet der Mann am Nachmittag in Peiting in die Hydraulikanlage des Wagens. Alarmierte Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen, er konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.