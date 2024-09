1 Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

In Oberfranken ist ein 76-Jähriger mit einem Auto in eine Baustellenabsperrung und zwei parkende Autos gefahren und geflüchtet. Nach eigener Aussage sei ihm am Freitagvormittag immer wieder schwarz vor Augen geworden, teilte die Polizei mit. Er stand demnach unter Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.