Bayern: 41-Jähriger nach Schlägerei vor Club gestorben

1 Der 41-Jährige starb an seinen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: imago/BildFunkMV

Ein 41-jähriger Mann ist nach einer Schlägerei vor einem Club im bayerischen Altötting in der Nacht zum Sonntag an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.











Link kopiert



Nach einer Schlägerei vor einem Klub im bayerischen Altötting in der Nacht zum Sonntag ist ein 41 Jahre alter Mann an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Gegen zwei Beschuldigte werde nun wegen eines vollendeten Totschlags ermittelt und gegen einen weiteren Beschuldigten wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag in Rosenheim mit. Alle drei Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.