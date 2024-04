1 In Bayern ist es zu einem tragischen Arbeitsunfall gekommen. Ein 33-Jähriger starb (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGO/Daniel Scharinger

Im bayerischen Gersthofen ist ein 33-Jähriger in einer Arbeitsmaschine eingeklemmt worden und gestorben. Die Kriminalpolizei ermittelt.











Im bayerischen Gersthofen ist ein 33-Jähriger in einer Arbeitsmaschine eingeklemmt worden und gestorben. Wie die Polizei in Augsburg am Montag mitteilte, ereignete sich der tödliche Arbeitsunfall am Sonntagmorgen. Der Mann erlag demnach noch vor Ort seinen Verletzungen.