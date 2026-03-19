Bayern: 15-Tonnen-Rotorblatt stürzt von Windrad ab

Rotorblatt-Abstürze sind selten – in Bayern ist jetzt aber dennoch ein 60 Meter langes Bauteil zu Boden gefallen. Experten suchen nach der Ursache des Vorfalls.
Bei Berching in der Oberpfalz ist ein 15 Tonnen schweres Rotorblatt von einer Windkraftanlage abgebrochen und zu Boden gestürzt. Wie das Betreiberunternehmen mitteilte, wurde niemand verletzt. In der 30-jährigen Geschichte des Unternehmens sei dies der erste Vorfall dieser Art, sagte eine Sprecherin der Windpower-Gesellschaft aus Regensburg.