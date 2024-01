Bayern: 14-Jähriger wird wegen Mordes an Gleichaltrigem angeklagt

1 Kerzen und Blumen am 9. September vor dem Schulzentrum in Lohr am Main. Foto: Pia Bayer/dpa

Ein 14-Jähriger wird in einer Kleinstadt erschossen - mutmaßlich von einem Gleichaltrigen, der den US-Serienmörder Jeffrey Dahmer als Vorbild haben soll. Nun gibt es eine Anklage.











Lohr am Main - Er soll aus reiner Mordlust gehandelt haben, nach dem Vorbild eines amerikanischen Serienmörders: Keine vier Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen im unterfränkischen Lohr am Main hat die Staatsanwaltschaft einen Gleichaltrigen wegen Mordes angeklagt. "Er hat die Tat nur begangen, um jemanden zu töten", sagte ein Sprecher der Behörde in Würzburg.