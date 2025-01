Bayerischer Filmpreis: Uschi Glas wird mit Ehrenpreis ausgezeichnet

1 Uschi Glas wird von Ministerpräsident Markus Söder geehrt. Foto: IMAGO/Spöttel Picture

Uschi Glas wird beim 46. Bayerischen Filmpreis eine besondere Ehre zuteil: Die Schauspielerin bekommt von Markus Söder den Ehrenpreis überreicht. Sie stehe "gleichermaßen geerdet und weltoffen für das Beste der bayerischen Lebensart", begründet der Ministerpräsident.











Am Freitag, den 24. Januar (Ausstrahlung ab 22:05 Uhr im BR), wird der Bayerische Filmpreis im Münchner Prinzregententheater verliehen. Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten geht in diesem Jahr an Schauspielerin Uschi Glas (80). Überreicht wird er vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (58) höchstpersönlich.