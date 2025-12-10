Bayerische Staatsoper München: Barrie Kosky inszeniert einen teuflischen Weihnachtszirkus

Barrie Kosky inszeniert an der Bayerischen Staatsoper in München „Die Nacht vor Weihnachten“ von Nikolai Rimski-Korsakov. Die Aufführung feiert die ukrainische Kultur.
Zu Weihnachten wird in der Oper offenbar gerne kannibalisch gegrillt. So mästet in Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ die Knusperhexe den gefangenen Knaben, wird aber dann selbst von dessen Schwester in den Backofen gestoßen. Im Münchner Nationaltheater dreht jetzt die riesenbusige Solocha (Ekaterina Semenchuk), auch eine Hexe mit Besen, und zwar eine eifersüchtige, eine Doppelgängerin der schönen Oksana über dem Feuer wie einen Spießbraten. Skurril drastisch hat Barrie Kosky, der Unterhaltungskünstler, „Die Nacht vor Weihnachten“ von Nikolai Rimski-Korsakow inszeniert. Wie heißt das Werk?