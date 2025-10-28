Die neue Mystery-Serie "Kohlrabenschwarz" verbindet bayerische Mythen mit modernem Krimi. Gänsehaut, schwarzer Humor, hervorragend geschriebene Dialoge und ein toller Cast erwarten die Zuschauer.
In der ungewöhnlichen TV-Produktion "Kohlrabenschwarz" treffen bayerische Mythen auf modernen Krimi. Die sechsteilige Mystery-Serie ist am 28. Oktober ab 22 Uhr und am 31. Oktober ab 22:50 Uhr im BR Fernsehen zu sehen. In der Mediathek gibt es alle Episoden auf einmal. Jede der insgesamt sechs Folgen dauert rund 45 Minuten.