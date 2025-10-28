Die neue Mystery-Serie "Kohlrabenschwarz" verbindet bayerische Mythen mit modernem Krimi. Gänsehaut, schwarzer Humor, hervorragend geschriebene Dialoge und ein toller Cast erwarten die Zuschauer.

In der ungewöhnlichen TV-Produktion "Kohlrabenschwarz﻿" treffen bayerische Mythen auf modernen Krimi. Die sechsteilige Mystery-Serie ist am 28. Oktober ab 22 Uhr und am 31. Oktober ab 22:50 Uhr im BR Fernsehen zu sehen. In der Mediathek gibt es alle Episoden auf einmal. Jede der insgesamt sechs Folgen dauert rund 45 Minuten.

Darum geht es in "Kohlrabenschwarz﻿" Im Zentrum steht der Psychologe Stefan Schwab (Michael Kessler, 58), der nach einer gescheiterten Ehe im idyllischen Voralpenland Frieden sucht - doch den findet er nicht. Stattdessen erschüttern blutige Morde und unheimliche Begegnungen mit wiederauferstandenen Sagengestalten die Region.

Gemeinsam mit Kommissar Thomas Falbner (Jürgen Tonkel) und der Ermittlerin Anna Leitner (Bettina Lamprecht) nimmt Schwab den Kampf gegen die dunklen Mächte auf. Unterstützung bekommt er dabei ausgerechnet von seiner Ex-Frau Susanne (Bettina Zimmermann) und ihrem neuen Partner, dem evangelischen Pfarrer Franz Hartl (Peter Ketnath).

Mystery, schwarzer Humor, bayerisches Lebensgefühl und ein fabelhafter Cast

Die Serie basiert auf der erfolgreichen gleichnamigen Hörspielreihe und verbindet Mystery, schwarzen Humor und bayerisches Lebensgefühl zu einem lustigen, spannenden und zuweilen sehr gruseligen Mix.

Im fabelhaften Cast brilliert unter anderem Ex-"Tatort"-Star Axel Milberg (69) als grantiger Kriminaldirektor Eberhard Kroiss mit leidenschaftlich vorgetragenen Schimpftiraden wie dieser: "Jetzt hören Sie mir mal zu, Sie Schlaubi Schlumpf. Was glauben Sie, was passiert, wenn die 65.000 Einwohner von Rosenheim plus 3.500 Touristen und jetzt auch noch täglich 8.500 Messebesucher mitbekommen, dass in unserem beschaulichen Örtchen ein Kind entführt wurde? Ich brauche Ergebnisse, bevor das hochkocht."

Regie führte Erik Haffner, das Drehbuch stammt Tommy Krappweis, Michael Kessler, Sophia Krappweis, Matthias Thönnissen und Christian von Aster.