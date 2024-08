Der Supercup bildet in der Regel den Auftakt der Saison. In diesem Jahr trifft Doublesieger Bayer Leverkusen auf Vizemeister VfB Stuttgart. Wann geht es los? Wer überträgt? Wer sind die letzten Supercup-Sieger?

Mit vier Spielen startet an diesem Wochenende die erste Runde im DFB-Pokal. Amateurvereine hoffen im auf die Sensation, Bundesliga-Clubs müssen ihrer Favoritenrolle gerecht werden – und der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen spielen parallel um den DFL-Supercup.

Die Werkself steht das erste Mal seit 1993 in einem Supercup-Finale, der VfB gewann ein Jahr zuvor gegen Hannover 96 mit 3:1, könnte nun also zum zweiten Mal in seiner Geschichte zum Supercup-Gewinner krönen.

Wann findet der DFL-Supercup statt?

Der DFL-Supercup zwischen Double-Gewinner Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart wird an diesem Samstag, 17. August, um 20.30 Uhr nämlich parallel zum DFB-Pokal ausgetragen.

Das ist der Grund, weswegen die DFB-Pokalspiele der beiden Clubs erst später sind: Der VfB trifft am 27. August (Dienstag, 20.45 Uhr) auf Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster. Leverkusen ist am 28. August (Mittwoch, 18.00 Uhr) bei Regionalligist Carl Zeiss Jena zu Gast.

Wo findet der DFL-Supercup statt?

Spielort des DFL-Supercup-Finales ist die BayArena in Leverkusen, also die Spielstätte des deutschen Meisters. In der Vergangenheit war das anders, denn da war der Pokalsieger (oder eben der Vizemeister) Gastgeber des Finales.

DFL-Supercup: Übertragung (TV, Livestream)

Der DFL-Supercup wird im Free-TV zu sehen sein. Allerdings nicht etwa bei den öffentlich Rechtlichen Sendern ARD oder ZDF, sondern beim Privatsender Sat.1. Außerdem überträgt der Pay-TV-Anbieter Sky die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen ebenfalls. Livestreams gibt es gleich mehrere: auf Joyn, bei ran.de, Sky Go oder WOW.

DFL-Supercup Übersicht:

Teams: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart

Wettbewerb: DFL-Supercup 2024

Datum und Anpfiff: Samstag, 17. August 2024, 20.30 Uhr

Spielort: BayArena, Leverkusen

Übertragung: Sat.1/Sky

Wer spielt im DFL-Supercup?

Den Supercup spielen eigentlich der deutsche Meister und der Pokalsieger aus. Da Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison aber das Double geholt hat, musste ein Nachrücker her.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Warum der Supercup in Leverkusen stattfindet Die Wahl des Spielorts für den diesjährigen Supercup sorgt für Unverständnis beim VfB. Weshalb das DFL-Präsidium von der Vergabepraxis der vergangenen Jahre abwich und Bayer den Zuschlag erhielt.

Schon vor längerem hat die DFL entschieden, dass der Vizemeister in diesem Fall ran darf und das Privileg erhält, um den Supercup zu spielen. Für den VfB Stuttgart hat es sich also wohl gelohnt, den FC Bayern München am letzten Spieltag noch vom zweiten Platz verdrängt zu haben.

Seit wann gibt es den DFL-Supercup?

Den Supercup gab es bereits zwischen 1987 und 1996 – allerdings lief er damals noch unter den Namen DFB-Supercup. Anschließend wurde er zeitweise vom Ligapokal ersetzt, den erst der DFB, später dann die DFL ausrichtete. Der Supercup pausierte 14 Jahre und wurde 2010 wieder eingeführt – und wird seitdem von der DFL organisiert. In der Saison 2010/11 gewann der FC Bayern mit Trainer Louis van Gaal gegen den FC Schalke 04 mit 2:0 die erste Auflage.

Wer hat den DFL-Supercup in den letzten Jahren gewonnen?

Die Münchener sind Rekordsieger des Wettbewerbs, zehnmal konnte der FCB den Supercup gewinnen.

Eine Übersicht aller Supercup-Spiele ist folgende:

12. August 2023: FC Bayern München - RB Leipzig (0:3)

20. Juli 2022: RB Leipzig - FC Bayern München (3:5)

17. August 2021: FC Bayern München - Borussia Dortmund (3:1)

30. September 2020: FC Bayern München - Borussia Dortmund (3:2)

03. August 2019: Borussia Dortmund - FC Bayern München (2:0)

12. August 2018: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München (0:5)

05. August 2017: Borussia Dortmund - FC Bayern München (6:7 nach Elfmeterschießen)

14. August 2016: Borussia Dortmund - FC Bayern München (0:2)

1. August 2015: VfL Wolfsburg - FC Bayern München (6:5 nach Elfmeterschießen)

13. August 2014: Borussia Dortmund - FC Bayern München (2:0)

27. Juli 2013: Borussia Dortmund - FC Bayern München (4:2)

12. August 2012: FC Bayern München - Borussia Dortmund (2:1)

23. Juli 2011: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund (4:3 nach Elfmeterschießen)

7. August 2010: FC Bayern München - FC Schalke 04 (2:0)

3. August 1996: Borussia Dortmund - 1. FC Kaiserslautern (5:4 nach Elfmeterschießen)

5. August 1995: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (1:0)

7. August 1994: SV Werder Bremen - FC Bayern München (3:1 nach Verlängerung)

1. August 1993: SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen (9:8 nach Elfmeterschießen)

11. August 1992: VfB Stuttgart - Hannover 96 (3:1)

6. August 1991: 1. FC Kaiserslautern - SV Werder Bremen (3:1)

31. Juli 1990: FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern (4:1)

25. Juli 1989: Borussia Dortmund - FC Bayern München (4:3)

20. Juli 1988: SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (2:0)

28. Juli 1987: FC Bayern München - Hamburger SV (2:1)

Im Supercup fiel die Entscheidung bereits fünf Mal erst im Elfmeterschießen – bisher qualifiziert hatten sich 12 Clubs.

Was bekommt der DFL-Supercup-Gewinner?

Seit 2010 ehrt die DFL den Gewinner des alljährlich ausgespielten Supercups mit einer eigens dafür geschaffenen Trophäe – natürlich lohnt sich ein Gewinn auch finanziell. Der letztjährige Gewinner RB Leipzig erhielt eine Prämie in Höhe von von 3,5 Millionen Euro. Bayern München ging trotz seiner 0:3-Niederlage nicht leer aus, bekam trotzdem 2,5 Millionen Euro. In diesem Jahr dürfte die Geldverteilung ähnlich ausfallen.

Ultras: DFL-Supercup ist „Kirmespokal“

Zahlreiche Fans boykottieren den Supercup Jahr für Jahr. Die aktive Fanszene des VfB Stuttgart und von Bayer Leverkusen kündigte an, ihre Mannschaften diesmal nicht zu unterstützen. Der Grund sei, dass das von der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisierte Spiel eine reine Kommerz-Veranstaltung ohne jegliche sportliche Bedeutung sei.

„Der DFL-Supercup hat aus unserer Sicht keinerlei sportlichen Reiz als Wettbewerb und dementsprechend für uns keine Relevanz, die ein organisiertes Auftreten rechtfertigen würde“, schrieben die Stuttgarter Ultra-Gruppierungen auf ihrer Internetseite. Und die Leverkusener Fan-Szene stellte klar: „Kirmespokal statt Pokalwochenende - nicht mit uns!“