Nach dem Saisonende ist Bayer Leverkusen bei der Trainersuche offenbar fündig geworden. Für den Dänen Hjulmand endet die Amtszeit nach weniger als einem Jahr.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Lösung auf der Trainerposition gefunden. Nach Informationen von „Bild“ und Sky soll der Spanier Carles Martínez Novell den aktuellen Trainer Kasper Hjulmand ersetzen. Demnach soll Novell beim deutschen Meister von 2024 einen Vertrag für zwei Jahre unterschreiben. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Der 42-jährige Spanier hatte zuletzt für drei Jahre den französischen Erstligisten FC Toulouse trainiert, sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. In der abgelaufenen Saison landete Toulouse auf Rang neun in der Ligue 1. In den vergangenen Wochen waren mehrere Kandidaten als mögliche Nachfolger für Hjulmand gehandelt worden. Sowohl Filipe Luis als auch Andoni Iraola sollen Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge abgesagt haben.

Bayer verpasste die Champions League

Hjulmand hatte die Mannschaft Anfang September nach dem zweiten Spieltag vom niederländischen Trainer Erik ten Hag übernommen, von dem sich Bayer nach gerade mal zwei Monaten wegen grundsätzlicher Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit schon früh wieder getrennt hatte. Sportchef Simon Rolfes hatte Hjulmands Zukunft unmittelbar nach dem Saisonende zunächst offengelassen und eine baldige Entscheidung angekündigt.

Hjulmand führte Leverkusen bis zur Weihnachtspause mit neun Siegen aus 13 Spielen auf den dritten Platz. Im neuen Jahr konnte er die Erfolgsquote aber nicht auf diesem Level halten. Mit acht Siegen und 30 Punkten aus 19 Spielen rutschte Leverkusen zwischen Januar und Mai auf den sechsten Platz ab und wurde vom VfB Stuttgart und RB Leipzig von den wichtigen Champions-League-Plätzen verdrängt. Hjulmand konnte aus dem Kader nicht konstant das Optimum herausholen.