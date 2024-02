Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart: Diese Elf schickt Sebastian Hoeneß ins Rennen

12 In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf die mögliche Startelf von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: Baumann

Voller Vorfreude geht der VfB Stuttgart sein Pokalviertelfinale am Dienstag (20.45 Uhr) bei Bayer Leverkusen an. Wir blicken auf die mögliche Startelf.











Anthony Rouault musste mächtig einstecken. Beim 3:1-Sieg am vergangenen Samstag in Freiburg brach sich der Innenverteidiger das Nasenbein. Dennoch wird er sich an diesem Dienstag (20.45 Uhr) erneut ins Getümmel stürzen, wenn der VfB Stuttgart zum Pokalviertelfinale bei Bayer Leverkusen antritt. „Er ist einsatzbereit“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Ob mit oder ohne Spezialmaske, wird noch entschieden.