Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart Liveblog: Weinzierl nominiert offenbar zwei Youngster

Von red 23. November 2018 - 17:40 Uhr

Markus Weinzierl bei der Pressekonferenz diese Woche. Foto: imago sportfotodienst

Der VfB Stuttgart tritt am zwölften Spieltag der Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen an. Unsere Redaktion berichtet rund um den Spieltag in einem Liveblog.

Stuttgart/Leverkusen - Es ist das Duell zweier Mannschaften, die bisher deutlich unter den Erwartungen und den selbstgesteckten Zielen geblieben sind. Um 20.30 Uhr an diesem Freitag empfängt Bayer 04 Leverkusen den VfB Stuttgart (Liveticker).

Unserer Redaktion begleitet die Weiß-Roten in das Rheinland und berichtet den ganzen Tag über mit einem Liveblog rund um die Partie, die Anreise der Fans und das Geschehen vor Ort in der BayArena in Leverkusen. So bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen rund um das Kellerduell am zwölften Bundesliga-Spieltag auf dem Laufenden.