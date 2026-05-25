Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) stellt neue Projekte der Landesregierung wie das kostenlose Kitajahr unter Vorbehalt. Erst einmal müssten Lücken im Haushalt geschlossen werden.

Angesichts der mauen Wirtschaftsaussichten sieht Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) die Landesregierung besonders in der Pflicht. Für jede Maßnahme der neuen grün-schwarzen Landesregierung müsse die Frage im Raum stehen: „Zahlt sie auf Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftskraft und Innovationsfähigkeit des Landes ein“, sagte Bayaz im Interview mit unserer Zeitung. „Denn nur das ist der Garant für zukünftige stabile Steuereinnahmen.“

Das Land war in der Mai-Steuerschätzung noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Allerdings bilden sich darin die neuen wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Blockade an der Straße von Hormus noch nicht ab. Und die Steuerschätzung zeigt eine dramatische Lücke von knapp drei Milliarden Euro für die Kommunen in den kommenden Jahren.

Nachtragshaushalt kommt nicht zwangsläufig

Nicht ohne Grund hat die grün-schwarze Koalition die Vorhaben in ihrer Koalitionsvereinbarung allesamt unter Haushaltsvorbehalt gestellt. Das heißt, nur wenn das Geld da ist, werden die Ideen auch finanziert und umgesetzt. Üblicherweise wird dafür früh in der Legislaturperiode ein Nachtragshaushalt aufgestellt. Den brauche es trotz der neuen Landesregierung nicht zwangsläufig, sagt Bayaz. „Aktuell sind wir handlungsfähig. Die Musik spielt im regulären Haushaltsverfahren.“ Am Ende entscheiden über einen Nachtragshaushalt aber die Regierungsfraktionen.

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Im neuen Koalitionsvertrag stecken einige Versprechen, die Geld kosten: Der Eigenheimzuschuss „Heimvorteil BW“, der Menschen beim Ersterwerb einer Immobilie unterstützen soll, die Aufstockung der Landeswohnraumförderung, aber auch ein zusätzlicher Fonds für Wirtschaftsförderung. Auch das kostenlose Kitajahr etwa hatten sowohl Grüne als auch CDU schon im Wahlkampf versprochen und sich nun darauf im Koalitionsvertrag darauf verpflichtet. Bayaz dämpft die Erwartungen: „Aber bevor wir neue Projekte definieren, geht es erstmal darum, Lücken im Haushalt zu schließen.“

Bayaz sieht auch den Bund in der Pflicht

Die Landesregierung hat bereits im laufenden Haushalt einige teure Vorhaben verankert. Noch in diesem Jahr startet etwa die vom Bund verordnete Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen, bei der Land einen gehörigen Teil an Städte und Gemeinden zuschießt. Die Haushalte der Kommunen sind aber ohnehin unter Druck, weil sie besonders unter den wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen leiden. „Es wird keine einfache Lösung geben. Das wird eine gemeinsame Aufgabe, die uns allen einiges abverlangen wird.“

Immer wieder hatte die Landesregierung in den vergangenen Jahren zusätzliches Geld gegeben, weil Städte und Gemeinden unter der auch vom Bund auferlegten Aufgabenlast ächzen. Im vergangenen Sommer spitzte sich die Lage zu und das Land musste Zahlungen vorziehen, damit einige Kommunen zahlungsfähig bleiben. „Es wäre nicht ehrlich, wenn ich behaupte, schon heute eine allseits verträgliche Lösung zu kennen“, sagte Bayaz. „Die dauerhafte finanzielle Stabilisierung der Kommunen bekommen wir aber nur mit Unterstützung aus Berlin hin.“

Der Finanzminister warnte: Das Land könne die Defizite der Kommunen nicht vollständig ausgleichen. Grün-Schwarz plant eine Zukunftskommission, die Vorschläge über Aufgabenlast und bürokratische Erleichterungen für Städte und Gemeinden machen soll. „Der Königsweg aus dieser Lage ist und bleibt aber Wirtschaftswachstum“, sagte Bayaz. „Sonst verwalten wir zwischen den föderalen Ebenen einfach nur den Abstieg und das kann nicht unser Ziel sein.“