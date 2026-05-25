Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) stellt neue Projekte der Landesregierung wie das kostenlose Kitajahr unter Vorbehalt. Erst einmal müssten Lücken im Haushalt geschlossen werden.
Angesichts der mauen Wirtschaftsaussichten sieht Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) die Landesregierung besonders in der Pflicht. Für jede Maßnahme der neuen grün-schwarzen Landesregierung müsse die Frage im Raum stehen: „Zahlt sie auf Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftskraft und Innovationsfähigkeit des Landes ein“, sagte Bayaz im Interview mit unserer Zeitung. „Denn nur das ist der Garant für zukünftige stabile Steuereinnahmen.“