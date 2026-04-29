BaWü-Maultaschenmeisterschaft: Kürbis schlägt Klassiker – neue Maultaschenmeisterin gekürt

Bei der ersten baden-württembergischen Maultaschenmeisterschaft treten fünf Finalisten gegeneinander an. Am Ende überzeugt eine außergewöhnliche Variante.

Festlicher Rahmen, gespannte Erwartung und ein traditionsreiches Gericht im Mittelpunkt: Im Spiegelsaal des Schlosses Solitude ist erstmals die baden-württembergische Maultaschenmeisterschaft ausgetragen worden. Veranstaltet von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, rückte der Wettbewerb ein Gericht ins Zentrum, das üblicherweise eher mit Alltagsküche verbunden wird.

Fünf Finalistinnen und Finalisten präsentierten ihre Interpretationen der schwäbischen Spezialität vor rund 80 geladenen Gästen. Moderiert wurde der Abend von Chris Fleischhauer (Südwest Media Network), unterstützt von der Comedienne Christiane Maschajechi in ihrer Rolle als Brigitte Wibele.

Jury bewertet Handwerk, Geschmack und Alltagstauglichkeit

Über die Platzierungen entschied eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Gastronomie und Lebensmittelbranche sowie aus Medien und Unterhaltung. Anja Wasserbäch ist Redakteurin der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten und dort für den Gastrobereich zuständig. Jens Caspar ist Geschäftsführer von „Herr Kächele“, dem Restaurant, bei dem Maultaschen die Hauptrolle spielen.

Der Schauspieler und Comedian Michael Gaedt gab ebenso sein Urteil ab wie Daniel Schmid (Schmid Nudelteig) sowie Philipp Widmayer von der gleichnamigen Traditionsmetzgerei. Komplettiert wurde die Jury von Jörg Mink, Gastgeber im Restaurant Schloss Solitude und Profi-Koch.

Über die Platzierungen entschied eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Gastronomie und Lebensmittelbranche sowie aus Medien und Unterhaltung. Foto: Ingo Dalcomo

Bewertet wurden neben handwerklicher Ausführung auch Kreativität und Alltagstauglichkeit der Gerichte. Die Jury zeigte sich in ihrem Urteil durchaus differenziert. In einem Punkt herrschte Einigkeit: Die Maultasche bietet Spielraum für neue Ideen, ohne ihre regionalen Wurzeln zu verlieren.

Politik betont Bedeutung der Maultasche für Baden-Württemberg

Auch politisch wurde die Bedeutung des Gerichts hervorgehoben. Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, verwies auf die Rolle der Maultasche als identitätsstiftende Spezialität des Südwestens und betonte ihre wirtschaftliche wie kulturelle Relevanz. Zugleich hob er ihre Vielseitigkeit hervor – von klassischen Fleischfüllungen bis zu modernen Varianten.

Mehr als 120 Einsendungen zeigen Vielfalt der schwäbischen Küche

Diese Vielfalt spiegelte sich bereits in den mehr als 120 eingereichten Rezepten wider, aus denen die Finalisten ausgewählt wurden. Jurymitglied Jörg Mink sichtete die Einsendungen im Vorfeld und sprach von einer anspruchsvollen Auswahl. Entscheidend seien neben handwerklichem Können vor allem die Qualität der Zutaten und das Engagement der Teilnehmenden gewesen.

Am Ende überzeugt eine vegetarische Variante – ausgewählt aus mehr als 120 Einsendungen. Foto: Ingo Dalcomo

Vegetarische Maultasche mit Kürbis gewinnt den Wettbewerb

Den ersten Platz sicherte sich schließlich eine unerwartete Interpretation: Ute Illenberger aus Mühlacker gewann mit einer vegetarischen Maultasche. Ihre Füllung aus Butternuss-Kürbis, kombiniert mit Ricotta, Curry, Pecorino sowie Kräutern wie Thymian und Salbei, überzeugte die Jury. Die Idee dazu entstand nach eigenen Angaben spontan aus einer wöchentlichen Lieferung regionaler Bioprodukte. Der Wettbewerb zeigte, dass die Maultasche sowohl als traditionelles Gericht Bestand hat als auch Raum für neue Ansätze bietet.