BaWü-Check: Jeder Fünfte fände Koalition von AfD und CDU gut

Die viel zitierte Brandmauer scheint bei den Wählerinnen und Wählern im Land an Bedeutung zu verlieren. 21 Prozent der Befragten im aktuellen BaWü-Check finden, CDU und AfD sollten nach der Landtagswahl 2026 gemeinsam regieren. Das ergab die Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach im Auftrag der baden-württembergischen Tageszeitungen. Am beliebtesten ist den Befragten allerdings ein Bündnis von CDU und Grünen. 23 Prozent wären für eine Fortsetzung. Das passt zur Schulnote, die die Befragten der aktuellen Landesregierung geben würden. Mit einer Durchschnittsnote von 3,1 wäre sie nicht versetzungsgefährdet.